Чому восени потрібно мити вікна оцтом: цікавий лайфхак

Оцет — це універсальний продукт з безліччю корисних властивостей. Ділимося порадами, які допоможуть вам очистити та відбілити ваші віконні рами, використовуючи звичайний оцет.

Він не тільки ефективний для очищення, але й здатний відлякувати шкідливих комах, які можуть намагатися заселити ваше житло.

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Чому віконні рами потрібно мити оцтом?

Комахи та мошки можуть потрапити до вашого будинку через вікна. Павуки та інші комахи шукають місця недалеко від вікон, де вони можуть виростати в будь-який сезон. Оцет відлякує цих небажаних гостей завдяки своєму гострому запаху.

Як використовувати оцет для очищення віконних рам:

Зробіть розчин оцту. Змішайте білий оцет з водою в пульверизаторі у співвідношенні 1:1. Розпиліть розчин на віконні рами. Рівномірно розпиліть розчин на всій поверхні рами. Протріть рами м'якою тканиною. Використовуйте м'яку тканину для того, щоб обтерти забруднену поверхню.

Повторюйте процедуру за потреби. Щоб уникнути появи комах, рекомендується мити віконні рами оцтом раз на тиждень.

Як відбілити пожовклі віконні рами оцтом

Зробіть розчин з оцту та лимонного соку. Змішайте 90 мл білого оцту, 120 мл води та 30 мл лимонного соку. Розпорошіть розчин на пожовклу поверхню. Рівномірно розпорошіть розчин на ділянку, яку потрібно відбілити. Протріть м'якою тканиною. Використовуйте м'яку тканину для того, щоб обтерти пожовклі ділянки рам.

Очищені та відбілені віконні рами не тільки зроблять ваше житло більш привабливим, але також захистять від надокучливих комах. Не забудьте регулярно доглядати за своїми віконними рамами за допомогою цих природних методів.

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