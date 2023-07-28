Чому перегрівається ноутбук і як його охолодити у спеку: важливі поради

Як зрозуміти, що ноутбук перегрівається, та як охолодити його влітку

Кожен із нас хоча б раз у житті стикався з різними проблемами, що виникають у результаті використання побутової техніки. І якщо ви знаєте, як правильно почистити клавіатуру ноутбука в домашніх умовах, радимо звернути увагу на те, чому він перегрівається і як його охолодити.

theLime поділився простими лайфхаками, які допоможуть вам підтримати ноутбук у гарному стані.

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Перш за все, варто з'ясувати, як виявити ознаки перегрівання ноутбука:

Комп'ютер несподівано зависає і через деякий час автоматично вимикається. Корпус ноутбука, зокрема його нижня або бічна частина, стає дуже гарячим. Іноді він нагрівається настільки, що його навіть не можна доторкнутися. На екрані з'являються дивні смуги або артефакти, що може свідчити про перегрівання відеокарти. Вентилятори (кулери) ноутбука починають робити дуже гучний шум. Деякі порти (USB, Lightning, кардрідер) можуть перестати працювати. Під час відтворення фільмів або комп'ютерних ігор можуть виникати зависання.

Тепер розглянемо основні причини перегріву:

Пил. Пил, волосся, шерсть домашніх тварин і інші забруднення потрапляють всередину ноутбука і забивають його систему охолодження. Це завдає порушень у циркуляції повітря та призводить до перегріву пристрою. Неправильне розміщення ноутбука. Коли ви ставите його на м'які поверхні, такі як ліжко або диван, отвори для виходу гарячого повітря закриваються. Це призводить до перегріву. Занадто великі навантаження. Якщо ноутбук не призначений для важких завдань, але ви використовуєте його для ігор або ресурсомістких програм, це може привести до перегріву. Поломка вентилятора (кулера). Вентилятори забезпечують нормальну циркуляцію повітря, і якщо вони несправні, то ноутбук перегрівається. В цьому випадку краще замінити їх якнайшвидше. Пересихання термопасти. Термопаста, яка забезпечує теплопровідність між процесором і системою охолодження, з часом може втрачати свої властивості, що призводить до перегріву. Висока температура навколишнього середовища. У спекотну пору року ноутбуки перегріваються частіше, особливо при температурі повітря вище +25°С.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам самостійно охолодити ноутбук у домашніх умовах:

Правильно розмістіть ноутбук під час його використання. Він повинен стояти на твердій та рівній поверхні. Підніміть задню частину ноутбука за допомогою вбудованих ніжок або підставки, це покращить вентиляцію. Регулярно очищуйте ноутбук від пилу. Для цього розберіть його та уважно почистіть всередині за допомогою пилососа або стисненого повітря. Змінюйте термопасту кожні 1-2 роки. Використовуйте спеціальні підставки для охолодження, які забезпечують додаткову циркуляцію повітря. Використовуйте ноутбук в добре провітрюваних та охолоджених приміщеннях. Зверніть увагу на стан вентиляторів (кулерів) та своєчасно замінюйте їх у разі несправності. Очистіть систему від вірусів і зайвих програм, які можуть завантажувати процесор. Якщо нічого не допомагає, і проблема залишається, можливо, виникла механічна поломка. У цьому випадку краще звернутися до фахівців у спеціалізований сервісний центр для діагностики та виправлення несправності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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