Чому підлітки в Україні все частіше йдуть працювати і скільки отримують: причини та реальні доходи

Серйозний дефіцит кадрів змушує українські компанії звертатися до неповнолітніх працівників. Такий підхід допомагає не лише скоротити кількість відкритих вакансій у найбільш навантажені періоди, а й полегшити роботу існуючих команд та зменшити текучість персоналу.

Важливо, що заробітна плата для підлітків не відрізняється від оплати дорослих працівників. З урахуванням законодавчо дозволеного робочого часу, молодь може заробляти понад 8 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляє Forbes.

У матеріалі йдеться, що в період літніх канікул багато компаній активізували роботу з працевлаштування неповнолітніх. Зокрема, були визначені конкретні посади, на які можуть претендувати молоді працівники, а також встановлені відповідні оклади.

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Так, одна з торговельних мереж, яка почала залучати неповнолітніх з 2023 року, офіційно затвердила сім посад, що відповідають вимогам трудового законодавства для 16-17-річних працівників. Серед них:

продавець продуктів;

помічник кухаря;

пакувальник онлайн-замовлень.

У матеріалі підкреслюється, що ці позиції не були створені виключно для неповнолітніх, а є повноцінною частиною операційної діяльності компанії.

Представники однієї з мереж торговельних центрів зазначають, що завдяки працевлаштуванню молоді їм вдається зменшити дефіцит персоналу, а також полегшити навантаження на діючих співробітників і формувати кадровий резерв.

Чому компанії наймають неповнолітніх

Аналітики пояснюють, що основною причиною залучення неповнолітніх працівників є гострий кадровий голод. За їхніми даними:

У 2024 році з України виїхало приблизно 500 тисяч людей.

У 2025 році прогнозують ще близько 200 тисяч мігрантів.

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"В Україні спостерігається серйозна криза кадрів... Для багатьох компаній сьогодні боротьба за таланти стала питанням виживання," – йдеться в матеріалі.

Водночас наголошується, що мова йде не просто про роботу, а про те, як компанії презентують себе, щоб школярі захотіли приєднатися або рекомендували друзям.

Умови праці та зарплата неповнолітніх

За словами представників мережі магазинів повсякденних товарів, під час канікул підлітки можуть працювати повний робочий день. Після закінчення канікул вони мають можливість поєднувати роботу з навчанням на заочній формі або працювати неповний день.

"Оплата для 16-17-річних працівників така сама, як і для дорослих. Наприклад, ставка становить 55,5 гривні за годину. При повній зайнятості за місяць підліток може відпрацювати 151 годину 20 хвилин і заробити близько 8 305 гривень," – повідомляють у компанії.

Чи дозволено наймати неповнолітніх на роботу

В Україні офіційний мінімальний вік для працевлаштування становить 16 років. Водночас існують певні винятки:

З 15 років можна працювати за умови письмової згоди батьків.

З 14 років підліток може залучатися лише до легкої роботи, яка не шкодить його здоров’ю і не заважає навчальному процесу, за згодою батьків.

Як зазначено в законодавстві, робочий час для молоді віком 16–18 років, яка не навчається або працює у вільний від навчання час, не має перевищувати 36 годин на тиждень. Ті ж, хто поєднує роботу з навчанням, можуть працювати не більше 18 годин на тиждень.

Разом з тим, закон забороняє залучати неповнолітніх до:

нічної та понаднормової роботи;

виконання шкідливих чи небезпечних робіт;

роботи під землею, на шкідливих підприємствах або у місцях із токсичними та вибухонебезпечними речовинами.

Обов’язковим є медичний огляд перед працевлаштуванням та щорічні перевірки до досягнення 21 року. Також трудовий договір з неповнолітнім може бути розірваний лише за згодою служби у справах дітей, якщо ініціатива звільнення виходить від роботодавця.

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