Чому корисніше вживати цілі яблука, а не пити сік: відповідь здивує

Дослідження, що було опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, представило цікаві висновки: щоденне вживання двох цілих яблук позитивно впливає на здоров'я, знижуючи рівень холестерину, зменшує ризик серцевого нападу та інсульту.

Важливо зауважити, що цей позитивний ефект спостерігався саме при вживанні цілих яблук, а не яблучного соку. Дослідження, в якому 40 учасників споживали щодня два яблука протягом восьми тижнів, вказує на значущість сполук, які містяться в цих фруктах для зміцнення здоров'я серця.

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Такі компоненти, як клітковина, поліфеноли та антиоксиданти, виявилися корисними для здоров'я. Яблука багаті пектином, який впливає на метаболізм жирів та служить джерелом їжі для корисних бактерій у кишківнику.

Крім того, фрукти містять різні вітаміни та мінерали, такі як A, C, B1, B2, PP, E, магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій та інші, що сприяють загальному здоров'ю. Яблучна шкірка, яка містить антиоксидант кверцетин, також допомагає регулювати імунну систему, зменшує запалення та позитивно впливає на мозок та нервову систему.

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