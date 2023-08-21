Чому помідори не можна зберігати у холодильнику: неочікуване пояснення

Люди часто сперечаються про те, які продукти варто тримати в холодильнику, а які ні. Втім, досвідчені господині знають, що деякі продукти ніколи не можна тримати в холодильнику.

Зокрема, йдеться про помідори. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зберігання томатів при кімнатній температурі може допомогти виявити оптимальний смак, незалежно від того, стиглі чи незрілі. Водночас зберігання помідорів у холодильнику може вплинути як на їхній смак, так і на текстуру.

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Щоб помідори не зіпсувалися, їх можна зберігати у герметичному контейнері. Окрім цього, у холодильнику не можна зберігати базилік і цибулю.

Зберігайте базилік при кімнатній температурі. Щоб запобігти потемнінню листя, занурте стебла у воду, зберігаючи їх при кімнатній температурі.

Вологість із холодильника може призвести до того, що цибуля запліснявіє. Зберігайте цибулю в прохолодному та сухому місці, щоб зберегти її свіжою.

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