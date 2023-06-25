Чому стіл має бути застелений скатертиною: народні прикмети

Народні прикмети про скатертину - навіщо на столі скатертина

Згідно з народними прикметами, на столі обов'язково має бути скатертина. Вона символізує багатство, фінансовий достаток.

Якщо ж сідати їсти за "голий" стіл, то це неповага до продуктів, тому так ви можете накликати бідність. Навіть заведено під скатертину класти різні купюри та монети, щоб завжди вдома водилися гроші, а фінансовий потік не припинявся.

Читайте також: П'ять слів-магнітів, які відштовхують гроші та притягують проблеми

Утім, не варто стелити на стіл брудну, заштопану чи порвану скатертину. Оскільки так у ваш дім будуть збігатися злидні, голод та біди.

Як вважали наші пращури, на скатертину заборонено ставити порожні пляшки, вази або банки. Так ви у свій гаманець притягнете пустоту.

Пам'ятайте, що стару або зношену скатертину не можна просто взяти і викинути у сміття, оскільки так у дім можуть прийти неприємності. Її треба спалити. Не використовуйте у жодному разі як ганчірку.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!