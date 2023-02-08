Чому захитує і нудить в автомобілі та як з цим впоратись

Заколисування, хвороба руху або кінетоз – це захворювання, яке виникає, коли головний мозок отримує суперечливу інформацію від внутрішнього вуха, очей та тактильних рецепторів. На даний момент розроблено безліч препаратів, здатних впоратися із цим неприємним станом. Але існують і народні засоби, які не менш ефективні за промислові ліки.

До симптомів заколисування відносяться: нудота, підвищене слиновиділення, блювання, сонливість, блідий колір обличчя, підвищення температури.

Знизити ризик заколисування допоможуть такі поради:

Приберіть сторонні та специфічні запахи в машині (запах тютюнового диму, їжі, що сильно пахне, "ядрені" ароматизатори).

Провітрюйте салон. Відкрийте вікна в авто, щоб був постійний потік свіжого повітря. Якщо їдете в зимовий період, то не перегрівайте салон пічкою, щоб повітря не було надто душним.

Дивіться прямо і тільки прямо. Не варто розглядати дрібні предмети у боковому склі. Справа в тому, що якщо рух добре контролюється зором, то мозочок не панікує. Саме тому водіїв, які уважно стежать за дорогою, дуже рідко укачує.

Не читайте в дорозі і не грайте на гаджетах, інакше вас закачає дуже швидко. Натомість, цікава, приємна розмова з попутником під час дороги діє як відволікаючий маневр і укачування не відбувається.

Періодично зупиняйтесь на кілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям і стабілізувати вестибулярний апарат.

Існує також трохи дивний, але досить дієвий метод боротьби з укачуванням. Перед дорогою з допомогою звичайного лікарського пластиря необхідно заклеїти пупок хрестом. Тобто одна смужка клеїться вертикально, а інша – горизонтально. Важко пояснити, за рахунок чого в даному випадку укачування не відбувається, але багато людей підтверджують, що метод робочий.

Перед виїздом харчуйтесь легкою їжею. Підійде пісний суп, каша, фрукти чи овочі. Варто також врахувати, що на голодний шлунок не варто вирушати у довгий шлях.

Народні засоби, які можуть допомогти

Ромашка

Ромашка має протизапальні, спазмолітичні, антисептичні та седативні властивості. Ромашковий чай – це чудовий засіб від захитування та нудоти. Приготувати його досить легко. Залийте 2-3 чайні ложки сухих або свіжозібраних квіток рослини однією склянкою гарячої кип'яченої води. Накрийте кришкою, настоюйте 5-10 хвилин, потім процідіть.

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Напій можна перелити в термос перед поїздкою та вживати у холодному чи гарячому вигляді. Якщо у вас астма чи алергічний риніт, краще уникати ромашкового чаю, оскільки він може погіршити симптоми цих захворювань.

Імбир

Він використовується в альтернативній медицині протягом тисяч років. Завдяки активним речовинам (гінгеролам, фенолам і ефірним маслам), що містяться в ньому, його зазвичай рекомендують приймати для усунення симптомів захитування, нудоти вранці і нетравлення шлунка. Перед подорожжю корисно прийняти імбирні пігулки.

Також спробуйте приготувати чай, заливши 5-6 тонких скибочок очищеного імбиру 0,5 л окропу. Залишіть настоятись 10-20 хвилин, залежно від того, наскільки інтенсивному аромату віддаєте перевагу. Однак, враховуйте, що вживати більше 100 г цілющого кореня на день не можна. Вагітним жінкам слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням імбирного чаю.

До речі, вважається, що цей напій перешкоджає засвоєнню жиророзчинного заліза та вітамінів. Не пийте його напередодні запланованої операції.

М'ята

М'ята містить ефірні олії такі, як ментол, які заспокоюють шлунок і мають легку освіжаючу дію (заспокоюють біль у животі і сприяють виведенню газів). Рослина також корисна для зняття симптомів заколисування. Чай із перцевої м'яти часто рекомендується як засіб від нудоти. Приготувати його можна, заливши одну столову ложку рослинної сировини однією склянкою гарячої кип'яченої води.

Тільки врахуйте, що вживати можна максимум 2 чашки на день у кілька прийомів. Якщо рекомендована доза перевищена, чай із перцевої м'яти може спричинити біль у животі, нудоту та блювання.

Ви можете також взяти у дорогу м'ятні льодяники.

Масаж внутрішньої частини кисті руки

Помасажуйте руки, зосередившись на акупунктурних точках. Ця маніпуляція зможе знизити нудоту. Добре потріть вуха із зовнішньої сторони та потягніть їх вверх та вниз, але не робіть собі боляче. Таким чином покращиться кровотік і знизиться акцент на дискомфорті у шлунку.

Вологий рушник

Щоб зняти запаморочення та нудоту, можна прикласти вологий рушник до чола і періодично змінювати його, коли той нагріється від температури тіла.

Якщо все-таки захитало

Якщо використані всі засоби та застосовані всі методи, але все одно захитало, то в ідеалі необхідно прийняти горизонтальне положення. Прикласти холодний компрес до чола і зап'ястям і постаратися відволіктися від неприємних відчуттів. Якщо народні методики боротьби з захитуванням не допомагають, то краще скористатися медикаментозними засобами. А взагалі, щоб не замислюватися про всі ці неприємні моменти і подорожувати із задоволенням, варто спробувати вправи для зміцнення вестибулярного апарату, які знаходяться у відкритому доступі в інтернеті.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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