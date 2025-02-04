Чому українцям варто інвестувати в долари: експерти дають поради

Гривня продовжує швидко відновлювати свої позиції щодо долара. За останній тиждень січня американська валюта значно подешевшала, і до курсу 42 гривні за один готівковий долар залишилось зовсім мало.

Про це йдеться в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua. Щодо купівлі чи продажу валюти, два експерти дійшли висновку, що зараз вигідно купувати валюту, адже ціна, ймовірно, більше не знизиться.

Андрій Шевчишин зазначає, що наступного тижня буде сприятливий момент для купівлі готівкових доларів і євро, оскільки після цього курс може почати зростати. Він також підкреслив, що інвестування в валюту – це довгострокова стратегія, на рік-два, а для швидкого і високого доходу, до 17% річних, зараз варто розглядати гривневі ОВДП.

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Андрій Забловський погоджується, що на даний момент курси долара та євро знаходяться на мінімальних рівнях, тому купівля цих валют буде вигідною.

Проте експерт зауважив, що купівля дешевої валюти зараз не повинна бути самоціллю.

"Якщо купити зараз 200-300 доларів на майбутнє і забути про них, це одна справа, – зазначає експерт. – Але якщо йдеться про покупку 2-3 тисяч доларів, вигідніше буде придбати, наприклад, короткострокові гривневі ОВДП. Через три місяці ви отримаєте значний прибуток – понад 4% від вкладеної суми. Тим, хто не вірить у стабільність гривні, можна рекомендувати валютні ОВДП з доходністю 4,5%, але на рік."

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Олег Пендзин зауважив, що доходність гривневих інструментів інвестицій зросла через подешевшання долара, а також підвищення відсотків по ОВДП з 16% до 17% річних. Банки також підвищують або готуються підвищити ставки по гривневих депозитах. Тому він радить не ризикувати з інвестиціями в долар, чий курс останнім часом нестабільний, а обрати гривню. Однак є важливий момент: несподіванки гарантовані лише у випадку короткострокових депозитів або ОВДП з терміном до трьох місяців.

"В умовах війни три місяці – це реально прогнозований період щодо можливих змін на фінансовому ринку або їх відсутності. На найближчі 90-100 днів не очікується значних потрясінь, які могли б призвести до обвалу курсу гривні," – зазначив Олег Пендзин.

Проте фахівці радять не продавати валюту без нагальної потреби, оскільки курс зараз низький. Якщо є така можливість, краще почекати, оскільки незабаром валюта може подорожчати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає на долар в Україні в лютому.

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