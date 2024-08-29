Чому Україну накрила нестерпна спека: кліматолог пояснив погодні аномалії

Спека в Україні виникла через підвищення температури, яке викликане впливом аграрних і промислових центрів північної півкулі. Ці центри забруднюють атмосферу та змінюють хмарний покрив.

Про це повідомив кандидат географічних наук Денис Пишняк, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі, в інтерв'ю для "Главком".

"Основні аграрні та промислові центри розташовані в північній півкулі, і їх забруднення може впливати на хмарний покрив Арктики. Це не стосується південної півкулі, яка переважно покрита океанами. Хоча парникові гази розподіляються досить рівномірно по планеті, леткі забруднювачі, що впливають на хмарний покрив, концентруються переважно на півночі," – пояснив Пишняк.

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Він також зазначив, що сільське господарство є важливим джерелом доходу для України, але його розвиток під загрозою через підвищення температури, яке викликає посуху. Це створює проблеми з доступом до чистої питної води.

"Щоб впоратися з цією проблемою, в Україні активно використовують підземні води для зрошення. Це призводить до буріння свердловин і має супутні наслідки, такі як пересихання річок, озер і криниць," – додав науковець.

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