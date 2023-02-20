Чому в гостях не можна мити посуд: пояснення народної прикмети

Чому в гостях не можна мити посуд

Перебуваючи у когось у гостях, ми охоче пропонуємо свою допомогу, особливо якщо господарі – старі добрі друзі чи родичі. Однак не слід забувати про те, що така послуга не принесе нічого доброго. Здавна вважається, що кухонне начиння здатне накопичувати енергетику своїх власників. Якщо вимити її в чужому будинку, можна забрати у господарів не лише їхній добробут, а й проблеми.

Досвід бабусь однозначний: на кухню мають бути допущені лише найближчі. Це дуже стародавні забобони, в основі яких лежить сакральність їжі. Все, що пов'язане з цією частиною життя сім'ї, оберігалося дуже ретельно, і пильно стереглося від будь-якої шкоди, включаючи енергетичну — псування чи пристріт.

Читайте також: Чому заборонено мити гарячу сковорідку холодною водою

Пізніше стало прийнято вважати, що під струменем води разом із залишками їжі чужа людина може «змити» багатство, щастя та благополуччя сім'ї, а якщо замість господині мити посуд береться інша жінка, то вона має намір внести в сім'ю розлад.

Кому можна мити посуд у гостях

Незаміжній дівчині – намиває собі нареченого.

Родині, яка часто буває в будинку і не тримає злих помислів (але ви маєте бути 100% впевненими).

Далеким родичам, особливо довгоочікуваним, принесе нові зустрічі та подорожі.

Кому не можна мити посуд у гостях

Свекрусі мити посуд у будинку невістки — до сварки.

Гостю мити руки над посудом — у сім'ї не буде грошей.

Заміжній жінці мити ножі та виделки — чоловіки у родині посваряться чи буде зрада.

Що робити, якщо гість помив ваш посуд

Народні повір’я рекомендують в цьому випадку якнайшвидше перемити за ним усі предмети і, головне, не пропустити жодного. Так посуд знову «обросте» рідною енергетикою. А ще можна завести посудомийну машину і так кардинально вирішити проблему із забобонами. Наповнювати та розбирати посудомийку прикмети гостям не забороняють.

Нагадаємо, народні прикмети допомагають дізнатися, у які дні можна прибирати у квартирі для залучення грошей, як їх утримати і примножити. UAportal розібрався, коли краще запланувати прибирання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!