Чому жовтіє пластик та як відновити його колір: дієвий лайфхак

Пластик – надзвичайно популярний матеріал, з якого роблять безліч побутових приладів. Зокрема в нових вікнах встановлюють пластикове підвіконня, яке теж може пожовтіти з часом, якщо він низької якості. Тому слід знати що саме стало причиною зміни кольору пластику, та як повернути йому колишній відтінок.

Читайте також: Як очистити посуд від стійкого нальоту

Чому жовтіє білий пластик

При чищенні пластику не варто використовувати абразивні речовини та сильно терти поверхню твердою губкою, адже так ви можете пошкодити пластикове покриття, а в подряпини потраплятиме бруд, що і змінить його колір.

Також не бажано ставити пластикові поверхні під прямими сонячними проміннями, а також краще не ставити побутову техніку біля обігрівачів та батарей, так вони швидко пожовтіють.

До того ж якщо в домі живе курець, то дим від цигарок теж може спричинити появу жовтого відтінку на пластикових поверхнях.

Як почистити білий пластик

Для очищення слід взяти тканинні серветки або м’яку губку. Відчистити пластик від пожовклості допоможе нашатир, хлор і перекис водню. Пожовклу побутову техніку можна відбілити, але блищати як нова вона вже не буде. Тому очищати пластик від бруду треба регулярно. Якщо пластик важко відбілюється – використайте мурашиний спирт, відбілюючу зубну пасту, або лимонну кислоту.

Половину чайної ложки перекису змішайте із зубною пастою та додайте 1 чайну ложку мурашиного спирту. Змішайте отриману масу з щіпкою лимонної кислоти та добре змочіть серветку цим засобом. Протріть пластикові поверхні та залиште так на кілька хвилин, після чого обережно змийте водою або вологою губкою, щоб не пошкодити техніку.

Раніше ми писали про те, як відбілити ванну від жовтих плям та іржі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!