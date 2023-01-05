Майже 800 тисяч ВПО не планують повертатися додому

Згідно з даними дослідження General Population Survey, в Україні понад 785 тисяч внутрішньопереміщених осіб не планують повертатися до своїх домівок. Українці хочуть залишитися у громадах, де вони отримали прихисток.

Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з посиланням на дослідження. Загалом на кінець 2022 року налічувалося близько 5,9 мільйона ВПО.

Зазначається, що протягом грудня 2022 року свої домівки були вимушені полишити близько 680 тисяч громадян. Серед них близько 40% виїхали зі східних областей країни, а ще 25% – із південних.

Водночас всього 7% ВПО, серед загального опитування населення, розглядають можливість переїзду з місць постійного проживання.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики повідомили, що проводитимуть перевірки ВПО. У випадку виявлення порушень, українців позбавлятимуть грошових виплат.

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