Майже всюди без опадів: прогноз погоди в Україні на 7 серпня

7 серпня Україна вже перебуватиме в тилу атмосферного фронту, який раніше приніс негоду. Завдяки цьому синоптики прогнозують суху погоду майже на всій території країни.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Опади припиняться, а температура повітря дещо знизиться. У західних областях повітря прогріється до +20…+24 градусів, на півночі очікується +22…+26, у центральних регіонах — до +29. На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +32, а найтепліше буде на півдні — до +33 градусів.

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У столиці синоптики обіцяють суху, сонячну погоду з комфортною температурою — близько +24 градусів.

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