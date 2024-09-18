Під 500-річним полотном да Вінчі 'Мадонна в скелях' знайшли приховане зображення (фото)

Науковці розкрили нові таємниці знаменитої картини Леонардо да Вінчі "Мадонна в скелях". За допомогою сучасних технологій під верхнім шаром фарби було виявлено попередній ескіз художника та відбитки його рук.

Це відкриття стало можливим завдяки проведенню детального аналізу картини за допомогою інфрачервоної рефлексографії, рентгенівського флуоресцентного сканування та гіперспектрального зображення. Ці технології дозволили зазирнути під поверхню картини і побачити, як змінювалася композиція під час роботи над шедевром, повідомляє LiveScience.

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Таємне зображення на картині. Джерело: The National Gallery, London Таємне зображення на картині. Джерело: The National Gallery, London

Виявилося, що спочатку да Вінчі планував зобразити ангела та немовля Ісуса в дещо іншій позі. Ангел був повернутий до глядача і дивився на немовля, а фігури були розташовані вище. Однак згодом художник змінив композицію, зробивши її більш динамічною та виразною.

Таємне зображення на картині. Джерело: The National Gallery, London Таємне зображення на картині. Джерело: The National Gallery, London

Для виявлення прихованого ескізу дослідники використовували кілька сучасних технологій. Інфрачервона рефлексографія дозволила побачити під нижніми шарами фарби, рентгенівське флуоресцентне сканування допомогло виявити елементи, які не видно неозброєним оком, а гіперспектральне зображення дозволило створити детальну карту поверхні картини.

Картина Мадонна у скелях мала два варіанти. Джерело: The National Gallery, London Картина Мадонна у скелях мала два варіанти. Джерело: The National Gallery, London

Вчені планують продовжувати дослідження картини "Мадонна в скелях" і, можливо, виявлять ще більше цікавих деталей.

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