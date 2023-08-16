Під Бахмутом нацгвардійці ліквідували російський комплекс 'Муром-М' (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж" ліквідувала російський комплекс спостереження "Муром-М". Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Був "Муром-М" і вже немає. Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс", – йдеться у повідомлення.

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На відео можна побачити, що українські військові виявили розташування комплексу спостереження окупантів. На наступних кадрах видно, як нацгвардійці завдали точних ударів по комплексу.

Точний час та місце знищення комплексу спостереження "Муром-М" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

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