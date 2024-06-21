Під Бахмутом прикордонники знищили дві гаубиці та РЕБ окупантів (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Там прикордонникам вдалося знищити дві гаубиці та систему РЕБ окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"На Бахмутському напрямку прикордонники-артилеристи пострілами зі 105-мм американської гаубиці М101 знищили російську станцію РЕБ", – йдеться у повідомленні.

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Окрім цього прикордонники ударними дронами ліквідували дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30. На відео можна побачити прицільну роботу бійців.

Точний час та місце знищення військової техніки росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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