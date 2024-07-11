Під Бахмутом прикордонники знищили дві ворожі гаубиці Д-30, два легкових автомобілі та позиції окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати військову техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Там бійцям бригади "Помста" вдалося ліквідувати дві гаубиці окупантів Д-30. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30, два легкових автомобілі та позиції окупантів потрапили під ураження ударних БпЛА прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Лише один дрон в тилу ворога знищив "буханку" окупантів та склад з боєкомплектом (відео)

На відео можна побачити, як оператори скеровують ударні дрони по гаубицях. Також показано скидання гранат на автівки російських загарбників та місце скупчення живої сили ворога.

Точний час та місце знищення військової техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ за лічені хвилини знищили позицію окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!