Потужна магнітна буря накрила територію України. Активність розпочалась 26 травня з початковою силою у 5 балів.

Згодом геомагнітне збурення посилилося, і вже 29 травня його інтенсивність сягнула 7 балів. Після цього рівень бурі дещо знизився. Про це повідомляє ресурс Meteoagent.

Однак 1 червня відбулося нове загострення: буря знову піднялася до 7-бального рівня. За прогнозами, 2 червня індекс збурення може наблизитися до 8 балів, після чого очікується його поступове зменшення.

Під тиском 8-бального шторму: Україну атакує сильна магнітна буря. Джерело: meteoagent Під тиском 8-бального шторму: Україну атакує сильна магнітна буря. Джерело: meteoagent

За інформацією Meteoprog, протягом останньої доби на Сонці зафіксовано 11 спалахів середньої та слабкої інтенсивності – класів М і С. Прогноз на 1 червня вказує на ймовірність нових спалахів класу М – вона оцінюється у 50%. Імовірність виникнення потужніших спалахів класу Х становить близько 10%. Наразі на поверхні Сонця спостерігаються 48 активних плям.

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Як магнітна буря впливає на самопочуття

Під час геомагнітних бур у деяких людей можуть проявлятися неприємні фізичні симптоми, серед яких:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у ділянці серця;

загальна слабкість і сонливість;

дискомфорт у спині та суглобах;

підвищений артеріальний тиск;

загострення хронічних хвороб.

Як діяти під час магнітної бурі

Щоб зменшити негативний вплив геомагнітних бур на організм, варто завчасно подбати про своє самопочуття та дотримуватись принципів здорового способу життя – не лише під час бурі, а й за кілька днів до її початку.

Рекомендується обмежити споживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Натомість у раціоні мають переважати сезонні овочі й фрукти, риба, а також горіхи.

Також слід уникати кави, алкоголю та тютюнових виробів. Їх краще замінити на натуральні трав’яні чаї. Проводьте більше часу на вулиці, частіше гуляйте пішки й не забувайте регулярно провітрювати приміщення.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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