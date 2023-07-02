Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів Hurricane часів Другої світової (фото)

У лісі під Києвом були закопані в землю британські літаки Hurricane. Їх знайшли під час археологічних розкопок.

Залишки літаків були знайдені після того, як неподалік від цього місця знайшли нерозірвану бомбу часів війни. Потім територію перевірили за допомогою металошукачів та знайшли винищувачі.

Як повідомляє BBC, уламки восьми британських винищувачів "Hurricane" ("Ураган") наразі досліджують археологи. Вже відомо, що вони були поставлені Радянському Союзу Великою Британією після нападу нацистської Німеччини на країну в 1941 році.

"Вони були частиною пакета союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за так званою схемою ленд-лізу. Подібне законодавство використовується сьогодні урядом США для надсилання військової допомоги Україні, щоб вигнати російські сили зі своєї країни", – пише видання.

Експерти зазначили, що знайшли в Україні останки такої кількості "Ураганів" вперше.

"Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні", – сказав Олексій Штан, колишній пілот авіакомпанії, який веде розкопки. За його словами, це важливо для історії нашої авіації.

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Зазначається, що подібні літаки Британія використовувала під час повітряної кампанії 1940 року, коли Королівські Військово-повітряні сили зруйнували спроби Німеччини вторгнутися до країни.

"Урагани" фактично збили більше як половину всіх ворожих літаків під час бою. Hurricane був потужним і легким у керуванні. Олексій Штан зазначив, що ці літаки були надійними та використовувалися як платформа для гармат. Ними могли керувати навіть недосвічені пілоти.

BBC зазначає, що Британія відправила до СРСР майже 3 тисячі літаків Hurricane під час Другої світової війни. Й більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини.

"Деякі Hurricane були навмисно розбиті та сховані після війни, щоб Радянському Союзу не довелося відплачувати кошти Сполученим Штатам. Згідно із законодавством про ленд-ліз, СРСР був зобов'язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення військових дій. Вірогідно, така ж доля спіткала 8 винищувачів Hurricane, знайдених схованими в лісі на південь від Києва", – зазначає видання.

Археологи кажуть, що з цих літаків, перед тим як закопати в неглибокому яру та засипати землею, зняли прилади та "будь-який корисний металобрухт".

Розкопки на місці проводять науковці з Національного музею авіації України. Вони мають на меті ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було знову зібрати та виставити на показ.

Нагадаємо, на початку цього року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав доручення британському міністру оборони Бену Воллесу визначити, які саме військові літаки Лондон потенційно може надати Україні.

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