Під Луганськом партизани підпалили обладнання залізниці, щоб окупанти не відправляли БК на фронт (відео)

Українські партизани на тимчасово окупованій території Луганщини підпалили важливе обладнання на залізниці. Йдеться про шафу керування залізницею.

Через це окупанти не можуть використати колії для відправлення боєкомплектів на передову. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай на своєму Telegram-каналі.

"Луганські партизани тримають в напрузі рашистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що партизани знищили устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) на ділянці залізничного сполучення Ровеньки-Антрацит в районі населеного пункту Ясенівський.

Гайдай додав, що через дії партизанів окупанти не зможуть не лише відправляти БК залізницею, але й використовувати колії для доправлення мобілізованих росіян на передову.

На відео можна побачити шафу керування залізницею з відкритими дверима. Всередині устаткування горить сильним полум'ям. Підпал, ймовірно, був вчинений вночі.

Нагадаємо, у мережі показали кадри знищеного окупантами селища Новоселівське Сватівського району на Луганщині.

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