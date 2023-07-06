Під церквою в Мексиці знайшли 'прохід у підземний світ' (відео)

У підземних тунелях під низкою церковних споруд у Мексиці археологи знайшли захоплюючі докази втраченого світу. Виявлення зроблено на археологічній ділянці Мітла, що знаходиться біля міста Оахака, командою з Мексиканського національного інституту історії та антропології (INAH), Національного автономного університету Мексики (UNAM), Асоціації археологічних досліджень та розвідки та проєкту ARX.

Мітла є надзвичайно важливим історичним місцем для корінного населення культури сапотеків, чий цивілізація розквітала в долині Оахака з 700 року до нашої ери до іспанської колонізації в 1521 році. Ця археологічна область, ймовірно, зародилася в класичний період (близько 250-900 років н.е.), але набула найбільшого значення в посткласичний період. За документами колоніальної епохи та місцевою традицією Мітла вважалася входом до підземного світу або Ліобаа, що означає "країна мертвих".

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Команда археологів використовувала різні методи геофізичного сканування, щоб розкрити підземний лабіринт, який існує під набором споруд, відомих як Church Group. Підземні тунелі розташовані на глибині 5-8 метрів (16-26 футів) під землею та вказують на наявність великої камери. Ці дослідження показують, що стародавні сапотеки мали складну систему підземних проходів, які вважалися входами в країну мертвих.

У 1674 році опис руїн Мітли та їхніх підземних камер був зроблений іспанськими місіонерами, серед яких був отець-домініканець Франсіско де Бургоа. Він згадував про величезний підземний храм, що складався з чотирьох з'єднаних камер і містив гробниці верховних жерців і королів Теосапотлана. За словами Бургоа, всі входи до підземного лабіринту були запечатані, залишивши лише палаци над землею.

Це перше геофізичне дослідження даної ділянки, і дослідники планують повернутися до Мітли в вересні 2023 року для подальших досліджень. Вони сподіваються розкрити більше прихованих шарів цього загубленого минулого та вивчити більше про стародавню цивілізацію сапотеків.

Нагадаємо, неподалік села Качкув у Польщі археологи зробили відкриття, що може змінити наше розуміння стародавніх ритуалів. За допомогою дронів, що обстежували кілька полів поруч з поселенням, було виявлено стародавній ритуальний центр, що міг бути астрономічною обсерваторією.

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