Підготуйте троянди до зими за три кроки: садові секрети

Зимівля троянд є важливим фактором, який допоможе отримати максимальну віддачу рослини навесні. Квіти можуть витримувати морозні умови, оскільки вони переходять у стан спокою.

Втім, садівники можуть вжити додаткових заходів, щоб посилити захист троянд. Про це повідомляє Express.co.uk.

Підготовка рослин до зими є найкращим способом запобігти важким травмам і забезпечити повернення цвітіння з року в рік. Одним із найкращих заходів захисту садових троянд є насипання мульчі у великий горбок над кущами після обрізки.

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Найкраща мульча для цього завдання – це та, яка містить мало або зовсім не містить води, оскільки це запобігає занадто сильному промерзанню захисної оболонки. Троянди можна мульчувати товстим шаром соломи, листя та компосту.

Також можна повністю "оголити" троянди до листя, видалити всі маленькі бічні пагони, а потім прив’язати їх. Таким чином можна отримати чудове весняне цвітіння.

Прив’язані бічні пагони трояндового куща до решітки, кожна з цих маленьких бруньок збирається пустити нове стебло. Чим більше бічних пагонів, тим більше цвіту.

Особливо важливо припинити внесення добрив принаймні за шість тижнів до перших заморозків, оскільки це перешкоджатиме новому росту. Рослина, швидше за все, увійде в стан спокою та активує свій єдиний природний захист від стихії вчасно до зими.

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