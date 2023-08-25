Підходить не все: чим протирати екран телевізора та ноутбука від бруду

Монітор та телевізор з часом стають забрудненими від пилу та інших видів бруду.

Для збереження зору важливо регулярно протирати поверхню екрану. Для цього рекомендується використовувати спеціальні засоби для чищення, які призначені саме для цієї мети. Найкращим варіантом є спеціальний засіб для чищення, яким потрібно просочувати м'яку серветку.

Про це пише Час Дій.

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Важливо уникати використання засобів для миття скла, оскільки вони можуть містити компоненти, які шкідливі для дисплея. Також можна використовувати серветки з мікрофібри або м'якої антистатичної тканини, попередньо змочивши їх у воді. Проте важливо добре віджати ганчірку, щоб уникнути потрапляння вологи всередину приладу.

Не забувайте, що під час очищення рекомендується вимкнути монітор або телевізор, щоб уникнути ймовірності пошкодження. Регулярне очищення допоможе зберегти чіткість та якість зображення на вашому екрані.

Нагадаємо, ми вже писали, які засоби не можна використовувати для прибирання вдома.

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