Підгодовуйте огірки дріжджами, щоб отримати щедрий врожай: секрети дачників

Огірки є популярною культурою серед українських дачників. За умов правильного догляду ця рослина даватиме багатий врожай.

Для цього потрібно не лише правильно висадити розсаду, але й займатися підживкою. Досвідчені дачники мають свої поради щодо того, як правильно підживлювати огірки, щоб отримати небачений врожай.

Для цього знадобляться дріжджі у кількості 100 г, якщо вони пресовані. Також можна використовувати сухі, але тоді потрібно буде всього 11 г.

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Дріжджі потрібно покласти у відро теплої води та додати 3 столові ложки цукру. Суміш треба залишити на декілька годин, після чого додати 200 г золи та залишити ще на 30 хвилин.

В іншу ємність потрібно налити 8 літрів відстояної води. У неї варто додати розчин з дріжджами.

Такою підживкою потрібно поливати огірки піл корінь. Бажано це робити у похмуру погоду.

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