Підгодовуйте огірки дріжджами, щоб отримати щедрий врожай: секрети дачників
Огірки є популярною культурою серед українських дачників. За умов правильного догляду ця рослина даватиме багатий врожай.
Для цього потрібно не лише правильно висадити розсаду, але й займатися підживкою. Досвідчені дачники мають свої поради щодо того, як правильно підживлювати огірки, щоб отримати небачений врожай.
Для цього знадобляться дріжджі у кількості 100 г, якщо вони пресовані. Також можна використовувати сухі, але тоді потрібно буде всього 11 г.
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Дріжджі потрібно покласти у відро теплої води та додати 3 столові ложки цукру. Суміш треба залишити на декілька годин, після чого додати 200 г золи та залишити ще на 30 хвилин.
В іншу ємність потрібно налити 8 літрів відстояної води. У неї варто додати розчин з дріжджами.
Такою підживкою потрібно поливати огірки піл корінь. Бажано це робити у похмуру погоду.
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