Чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі: відповідь ДПС

В Україні діють чітко визначені правила оподаткування доходів, які стосуються й пенсіонерів. Попри поширене уявлення, що пенсійні виплати не оподатковуються, законодавство передбачає винятки.

Згідно з Податковим кодексом, оподаткуванню підлягає лише та частина пенсії, яка перевищує певну межу — а саме три мінімальні зарплати на місяць. У 2025 році ця межа становить 24 000 гривень, оскільки мінімальна зарплата дорівнює 8 000 грн. Отже, якщо щомісячна пенсія не перевищує цього ліміту, вона не оподатковується. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Однак ситуація змінюється, якщо пенсіонер має додаткові джерела доходу — наприклад, заробітну плату, орендні платежі або дивіденди. У такому випадку всі доходи підсумовуються, і на суму, що перевищує 24 000 грн, нараховується податок. Його ставка може становити 15% або 20% залежно від загального розміру доходів.

У разі, коли пенсіонер продовжує працювати, його податкове навантаження не відрізняється від інших працівників. Заробітна плата оподатковується за стандартними ставками: 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% — військовий збір. Ці податки також застосовуються до інших виплат — премій, компенсацій, доходів за договорами цивільно-правового характеру.

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Щоб краще зрозуміти порядок нарахування податків, можна розглянути приклад. Якщо пенсіонер отримує зарплату 10 000 грн, після сплати ПДФО (1 800 грн) і військового збору (500 грн), йому залишиться 7 700 грн.

Окрім цього, пенсіонери мають право на окремі податкові пільги. Наприклад, вони звільняються від сплати земельного податку на ділянки в межах встановлених норм. Це стосується ділянок у містах, селищах, сільській місцевості, садових та дачних територіях, а також площ під гаражне будівництво чи особисте селянське господарство.

Щоб скористатися такими пільгами, необхідно звернутися до органів місцевої влади із заявою та документами, що підтверджують статус пенсіонера, зокрема пенсійним посвідченням.

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