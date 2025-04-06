Чи підлягають призову особи з 3 групою інвалідності

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну, проте деякі категорії громадян не підлягають призову. Осіб з інвалідністю можуть мобілізувати лише за їхньою згодою та виключно на контрактній основі.

Як повідомляють Факти ICTV, з посиланням на пояснення юристів БДП, навіть за наявності інвалідності необхідно офіційно оформити відстрочку від призову. У разі відсутності відповідних документів людину все ж можуть мобілізувати.

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Якщо ж особу з інвалідністю вже призвали на службу, вона має право звільнитися за власним бажанням, якщо не бажає продовжувати військову службу.

Нагадаємо, уряд дав дозвіл бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури.

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