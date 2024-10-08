Чи підлягає мобілізаціі батько дитини з інвалідністю: пояснення юриста

Військовозобов'язані, які виховують дітей з інвалідністю, мають право на відстрочку від мобілізації. Це передбачено законодавством України з метою забезпечення безперервного догляду за дитиною, яка потребує особливої уваги та підтримки. Про це пише 24 tv.ua.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки?

Для того, щоб оформити відстрочку, необхідно зібрати та надати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання наступний пакет документів:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки:

Свідоцтво про народження дитини.



Рішення суду про встановлення опіки або піклування та свідоцтво про народження дитини.



Рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини.



Договір про влаштування дитини в прийомну сім’ю та свідоцтво про народження дитини.



Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу та свідоцтво про народження дитини.

Документи, що підтверджують інвалідність дитини:

Медичний висновок про дитину з інвалідністю (для дітей до 18 років).



Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю.

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Куди звертатися?

Зібраний пакет документів та заяву про надання відстрочки необхідно подати до районного ТЦК та СП за місцем проживання військовозобов'язаного.

Важливі нюанси:

Право на відстрочку зберігається до досягнення дитиною повноліття.

Відстрочку можуть отримати лише законні представники дитини (батьки, опікуни, піклувальники тощо).

Термін розгляду заяви встановлюється законодавством.

У разі відмови у наданні відстрочки, військовозобов'язаний має право оскаржити це рішення в судовому порядку.

Чому важливо оформити відстрочку?

Оформлення відстрочки дозволяє забезпечити безперервний догляд за дитиною з інвалідністю, яка потребує особливої уваги та підтримки. Це дає можливість батькам або іншим законним представникам присвятити весь свій час вихованню та реабілітації дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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