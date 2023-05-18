Підійде до риби, м‘яса та овочів: рецепт універсальної заправки з петрушки та часнику
Ця заправка підійде до більшості страв, надасть їм пікантності та свіжого смаку.
Інгредієнти:
– зелень петрушки – 100 г
– часник – 10 великих зубчиків
– винний оцет і лимонний сік – 3 ст. л. (по 1.5 ст. л.)
– оливкова олія – 8 ст. л.
– сіль – 2 ч. л. або за смаком
Читайте також: Що приготувати з пюре, яке залишилось
Спосіб приготування:
1. Дрібно наріжте петрушку, додайте вичавлений часник та посоліть. Перемішайте.
2. Додайте оцет, лимонний сік та знову перемішайте.
3. Додайте олію і перемішайте.
4. Візьміть чисту суху банку, перекладіть в неї заправку, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.
Радимо також звернути увагу на рецепт традиційних українських цибуляників.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!