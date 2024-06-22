Чи підпадають під призов чоловіки до 25 років: нардеп дав роз'яснення

Згідно з українським законодавством, особи, які досягли 25-річного віку та мають статус військовозобов'язаних, можуть бути мобілізовані. Це стосується тих, хто проходив строкову службу в армії або навчався на військовій кафедрі.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ.

"У нас немає заборони призивати людей до 25 років. У нас є поняття призовники, а є військовозобов'язані, і це дві різні категорії людей. Призовники – ті люди, які не відслужили строкову службу, не навчалися на військовій кафедрі, відповідно, до 25 років не набули статус військовозобов'язаного. Вони дійсно не призиваються, можуть піти тільки за власним бажанням на контракт. Для таких людей є можливість йти на річні контракти, а після них вже, наприклад, демобілізовуватися. До 25 років їх ніхто призивати не буде. Цю норму ми зробили, і це хороша історія, коли ти на рік можеш призватися, якщо тобі ще нема 25 років", – розповів нардеп.

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Костенко зазначає, що інша історія складається для осіб, які підпадають під категорію військовозобов'язаних. До неї належать чоловіки віком до 25 років, які пройшли строкову службу або навчалися на військовій кафедрі, а також ті, хто був списаний у мирний час. Також до неї належать особи, які до 25 років отримали військовий квиток з позначкою "непридатний у мирний час, але придатний у воєнний". Усі ці особи автоматично стають військовозобов'язаними і, згідно з чинним законодавством, можуть бути мобілізовані.

"Наприклад, якщо ти відслужив строкову службу і тобі був 21 рік на момент 2022 року, а через три дні почалася мобілізація, то ти вже є військовозобов'язаним, не дивлячись на те, що тобі 21 рік. Ти вже проходив строкову службу. Тому, ще раз повторю, що призовників не беруть до 25 років, це протизаконно, а ті, хто набув статус військовозобов'язаного, то їх цілком законно призивають, закон це дозволяє. До того ж у нас є багато курсантів військових училищ, які закінчують навчання у 22 роки. Вони ж не чекають 25 років, а йдуть, керують взводами, ротами, деякі й батальйонами", – роз'яснив Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.

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