Підрив автомобіля Малова у Новій Каховці: Сальдо підтвердив смерть колаборанта

Виконавчий секретар місцевого відділення партії "Єдина Росія" і міський "депутат" Володимир Малов загинув після підриву його автомобіля в Новій Каховці. Його смерть підтвердив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

Про це він написав у своєму Telegram. Сальдо розповів, що медики зробили все можливе, але поранення було надто важким.

"Виконавчий секретар Новокахівського відділення партії "Єдина Росія" Володимир Олександрович Малов, який сьогодні постраждав внаслідок теракту, помер у Новокаховській районній лікарні", – сказав Володимир Сальдо.

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З його слів, окупаційні органи влади нібито зроблять все для того, щоб надати моральну та матеріальну підтримку рідним загиблого. Також нібито військові та правоохоронці покарають винного в злочині.

Також він розповів, що вранці 7 жовтня в Новій Каховці підірвали автомобіль виконавчого секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії" Володимира Малова. Після чого його у важкому стані доставили до Новокаховської районної лікарні.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області стався потужний вибух, під час якого було підірвано автомобіль.

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