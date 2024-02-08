Підриває окупантів і робить фільми: так воює Аеробомбер 30-ї бригади

Оператор БПЛА Аеробомбер із 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького – без перебільшення, один з найкращих ударних аеророзвідників ЗСУ. Крім того, він веде популяний телеграм-канал AEROBOMBER_UA, де публікує відео бойової роботи.

На рахунку "ударника" 30 ОМБр – сотні знищених окупантнів і десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Аеробомбер ефективно працює зі скидами та веде аеророзвідку для підрозділів бригади – відео з дрона публікує в мережі та закликає робити донати – на зібрані кошти волонтери купляють дрони, за допомогою яких Аеробомбер нищить ворога, знімає це не відео, розміщує його в мережі – і так "по колу"!

Дивіться відео: Бійці 30 ОМБр показали, як ювелірно "скидають подарунки" для окупантів на Бахмутському напрямку

Аерозвідник-кінематографіст

Дрони в сучасних умовах на фронті – дуже витратний матеріал, поповнення потрібне постійно. Тому за аналогічною схемою воюють багато українських аеророзвідників. Але є нюанс – Аеробомбер власноруч (!) творить відеоролики, які за його авторства нагадують міні-фільми зі своїм сценарієм, сюжетом, а іноді – навіть з мораллю.

Ось, наприклад, як ця історія. Бійці 30 ОМБр провели штурм, вибили окупантів з позиції, а одного з них взяли у полон. Той просить цигарку і думає, що вона остання в житті, бо "нацисти-бандерівці" його розстріляють… Що було далі? Дивіться на відео!

російські новини і український бойовик

А ось ще один повчальний ролик, який гарно демонструє майстерність Аеробомбера – як розвідника, так і відеомонтажера.

Нагадуємо, що більше роликів Аеробомбера ви можете подивтися на його авторському телеграм-каналі.

Раніше бійці 30 ОМБр показали ефектне відео знищення авіаційною бомбою КП окупантів.