Погодні катаклізми підвищують ціни: пшениця, кава та цукор дорожчають по всьому світу

Екстремальні погодні умови призвели до різкого подорожчання ключових продуктів, таких як пшениця, кава та цукор. Від посух до повеней і лісових пожеж — природні катаклізми, що спіткали фермерів по всьому світу, спричиняють тривогу щодо врожаю.

Це, своєю чергою, загрожує підвищенням цін на продовольчі товари, що може безпосередньо позначитися на гаманцях споживачів. Як повідомляє Bloomberg, індекс цін на сільськогосподарську продукцію, який відслідковує вартість дев'яти основних товарів, за вересень зріс на 7%.

Це найбільший стрибок з часів початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, коли російська агресія спричинила стрімке зростання цін на міжнародних ринках.

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Попри те, що індекс ще не досяг пікових значень 2022 року, ситуація продовжує загострюватися через несприятливі погодні умови. Фермери в таких країнах, як Бразилія, В'єтнам та Австралія, стикаються з важкими умовами для вирощування культур — від посух до надмірних опадів, що ставить під загрозу врожаї зерна, кави та цукру.

За словами Майкла Уайтхеда, експерта з агробізнесу в ANZ Group Holdings Ltd, останні погодні аномалії призвели до невизначеності на ринку, змушуючи покупців платити більше. Він зазначає, що якщо ситуація не покращиться, це призведе до подорожчання продуктів у магазинах. Спеціалісти також відзначають, що ринок, який раніше стабілізувався завдяки великій пропозиції, нині починає знову нагріватися через ризики для врожаю.

Негативний вплив погодних змін також відчувають виробники інших сільськогосподарських культур, зокрема какао, яке подорожчало через дефіцит у Західній Африці. У багатьох країнах різке зростання цін на овочі також відбувається через погодні коливання, що загрожують сільськогосподарським виробникам.

Екстремальна погода в усьому світі ризикує збільшити витрати на продукти. Джерело: Bloomberg Екстремальна погода в усьому світі ризикує збільшити витрати на продукти. Джерело: Bloomberg

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли у вересні, адже несприятливі погодні умови в країнах-експортерах викликають занепокоєння щодо світових запасів. Ситуація погіршується через посуху та заморозки в Австралії, а також нестачу опадів у Чорноморському регіоні, що може вплинути на майбутній врожай.

Проблеми з урожаєм також спіткали виробників кави. Ціни на арабіку піднялися до рекордних з 2011 року рівнів через несприятливі погодні умови в ключових регіонах вирощування. Засуха у В'єтнамі та Бразилії лише поглиблює проблему, а трейдери активно слідкують за глобальними ризиками, включаючи напруженість на Близькому Сході та вплив торгівельних відносин між США і Китаєм.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

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