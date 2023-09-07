Прикордонники ефектно 'підсмажили' дві 'буханки' окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників. Зокрема, Сили оборони знищили два автомобілі окупантів на полі бою.

Для цього прикордонники скористалися дронами-камікадзе. Відео ліквідації автомобільної техніки росіян опублікували на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Аеророзвідники "Сталевого Кордону" підсмажують ворожі "буханки"... Горіло добре", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перший автомобіль прикордонники знищили у лісі. Другу "буханку" захисникам кордону вдалося знищити на відстані кілометра від першої.

На відео можна побачити, як оператори виявили та ліквідували автомобілі окупантів. Точний час та місце знищення машин росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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