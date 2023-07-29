Прикордонники з мінометів накрили окупантів в укритті під Бахмутом (відео)
Українські прикордонники продовжують допомагати ЗСУ знищувати ворогів на фронті. Зокрема, бої ведуться на одній з найгарячіших точок фронту – Бахмутському напрямку.
Прикордонникам вдалося накрити вогнем укриття росіян поблизу Бахмута. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.
Зазначається, що через вогневий вплив української артилерії, окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття.
Читайте також: Прикордонники завдали влучного удару по окупантах на Сватівському напрямку (відео)
"Не дуже й потрібно: дивовижний тандем аеророзвідки ДПСУ та прикордонників-мінометників завжди допоможе!" – йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, близько п'яти окупантів зазнали поранень, а будівля пошкоджень.
На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили пересування окупантів. На наступних кадрах показано влучання снаряда в будівлю, з якої росіяни зробили укриття.
Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!