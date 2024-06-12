Прикордонники з мінометів зруйнували позицію окупантів під Вовчанськом (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати загарбників. Бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту, зокрема, на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники знищили позицію окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Вовчанський напрямок: прикордонники знищують окупантів. За підтримки аеророзвідки прикордонники мінометним вогнем зруйнували позицію, яка слугувала укриттям живій силі противника", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили позицію окупантів. На наступних кадрах видно прицільну роботу мінометного вогню.

Точний час та місце знищення позиції ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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