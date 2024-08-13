Прикордонники на Півдні ліквідували дві автівки окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, робота триває на Півдні України.

Там прикордонники ліквідували дві автівки окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Прицільні удари прикордонників-операторів БпЛА знизили бойові спроможності двох автівок окупантів на Півдні", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили автівки російських загарбників. На наступних кадрах видно, як дрони-камікадзе йдуть на удар.

Точний час та місце знищення не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше ми розповідали, що під Бахмутом прикордонники ліквідували ворожу гармату "Рапіра" та пункт управління БпЛА окупантів.

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