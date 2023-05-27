Прикордонники спрямували кілька десятків мін по укриттю окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують тримати оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту – поблизу Бахмута. Зокрема, захисники знищили групу окупантів разом з їхнім укриттям.

За даними прикордонників, знищено двох та поранено трьох загарбників. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти поблизу Бахмута. Прихистком стрільців російсько-окупаційних військ служила напівзруйнована споруда, та недовго", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники скерували по місцю перебування окупантів кілька десятків осколково-фугасних мін.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили пересування загарбників. На наступних кадрах показано, як захисники України завдали ударів по споруді.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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