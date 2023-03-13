Прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та захопили 'вагнерівця' в полон (відео)

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм окупантів. Захисникам вдалося ліквідувати одного ворога, а іншого захопити в полон.

Ним виявився найманець ПВК "Вагнер". Про це повідомили у Telegram Держприкордонслужби України.

"Штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбників відступити. "Розрахувалися" ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився "вагнерівець", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити частину допиту полоненого. Він розповідає про гроші та скільки людей було в групі.

"Вагнерівець" сказав прикордонникам, що пішов воювати за грошову винагороду, але ще нікого не вбивав.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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