Прикордонники показали, як знайшли та ліквідували російських піхотинців біля Соледару

Українські прикордонники, які воюють на гарячих точках фронту, помітили групу російських бойовиків поблизу Соледара Донецької області. Ворожа піхота сподівалася сховатися у промисловій зоні.

Проте українські артилеристи помітили ворога та завдяки влучного удару по скупченню російських бойовиків. Як наслідок, російська армія знову зазнала втрат у живій силі.

Державна прикордонна служба України, яка розмістила відео знищення окупантів на своїй сторінці у Фейсбуці, зауважила: "прикордонники під Соледаром вправно розправляються з окупантами".

"За допомогою БПЛА прикордонників успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти російсько-окупаційних військ. Ворогам здалося, що схованка у промисловій зоні є надійною, та виявилося, що це не так. Отримавши координати розміщення підрозділу загарбників, українські артилеристи точно вразили ціль", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у взаємодії з дружнім підрозділом допомогли ліквідувати групу російських військ у Луганській області. Окупантів було виявлено завдяки аеророзвідці.

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