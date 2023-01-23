Прикордонники показали відео, як їм вдалося захопити ворожу позицію біля Бахмута

Поблизу міста Бахмут Донецької області, де тривалий час точаться запеклі бої з ворогом, один з підрозділів ЗСУ зміг "вибити" окупантів з ворожої позиції та закріпитися на ній. Втрати противника уточнюються.

Про цей випадок повідомила Державна прикордонна служба України. У ДПСУ зазначили, що це сталося 22 січня.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби, захисники Бахмута, активно використовують наявне важке озброєння для оборони й контратак біля цього міста-фортеці. Учора один з прикордонних підрозділів, який нещодавно витримав ряд штурмових ударів противника, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники змусили ворога покинути свій рубіж та втекти, бо окупантів піддали потужному вогневому ураженню.

"Наші бійці зачистили місцевість та закріпились на ній. Втрати противника уточнюються", – додали в ДПСУ.

Раніше ми писали, як бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті.

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