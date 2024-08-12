Прикордонники рознесли бліндажі з окупантами та польові склади з БК (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати живу силу російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники завдали ударів по бліндажах окупантів та польових складах з боєкомплектами. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Вовчанський напрямок. Прикордонники розносять бліндажі з окупантами та їх польові склади з боєкомплектами", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили ворожі бліндажі та скерували туди ударні дрони. На наступних кадрах видно наслідок влучання БПЛА.

Точний час та місце ліквідації бліндажів та польових складів з БК не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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