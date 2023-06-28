Прикордонники на Донеччині 82-мм калібром 'позривали' російські міномети 'Васильок' (відео)

Українські захисники на східному напрямку фронту знешкодили автоматичний міномет ворога 2Б9 "Васильок". Його розміщення помітили аеророзвідники та передали координати артилеристам.

Відео знищення ворожого озброєння показала Державна прикордонна служба України у Телеграм-каналі. "російські "васількі" на Донеччині не ростуть: прикордонники та артилеристи загасили кубло окупантів", – прокоментували у ДПСУ ці кадри.

Зазначається, що аеророзвідка прикордонників помітила у Донецькій області нову вогневу позицію росіян, а саме – автоматичний міномет 2Б9 "Васильок", який був готовий до стрільби.

"Небезпечно, але не критично. Тож "небесні очі" прикордонників надіслали артилерії ЗСУ правильні координати й, після артудару 82-мм калібром, ворожий "васильок" зів’яв назавжди. Не лазьте, хробаччя, на чужу землю!", – додали у прикордонній службі.

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2Б9 "Васильок" – це автоматичний міномет, що належить до артилерійської системи залпового вогню. Основним призначенням 2Б9 "Васильок" є надання піхотним підрозділам підтримки залповим вогнем в умовах бойових дій.

Основні характеристики 2Б9 "Васильок":

Калібр: 82 мм

Дальність стрільби: до 4,9 км

Швидкість стрільби: до 18 пострілів за хвилину

Маса: 245 кг

Довжина: 2,26 м

Ширина: 0,80 м

Висота: 0,90 м.

2Б9 "Васильок" має автоматичну систему заряджання, що дозволяє здійснювати швидку та ефективну стрільбу. Вона оснащена механізмом підкачування та заряджання мінометних мін, що спрощує роботу обслуговуючого персоналу.

Ця артилерійська система має високу мобільність і може бути швидко переміщена на полі бою. Вона може працювати в різних умовах, включаючи складну місцевість та погодні умови.

2Б9 "Васильок" ефективно використовується для знищення живої сили противника, зруйнування укріплень та вогневих позицій. Його висока точність та швидкість стрільби дозволяють забезпечити точну та широку зону поразки.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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