'Показова історія': ЦСО 'Альфа' знищив ЗС РФ під Авдіївкою (відео)

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили особовий склад Збройних сил Російської Федерації біля Авдіївки Донецької області. Це вдалося зробити за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що це є "показова історія" про окупантів, які штурмували Авдіївку.

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"Чудова робота воїнів ЦСО "А" СБУ та наочна ілюстрація правила – росіян на нашій землі чекає тільки смерть!" – сказав Сергій Стерненко.

З його слів, спочатку дрон, який купили коштом українців, "прибив" російського військового. Стерненко наголосив, що цього разу його не кинув товариш, а натомість потягнув під покинуту бронемашину ВПК "Урал".

"Але для броньовика був також свій дрон. Він його і знищив. Після удару вже ніхто з-під машини не виліз", – додав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, днями бійці ССО за допомогою мінометів знищили російську групу біля Авдіївки.

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