Купувати чи продавати: експерти розповіли, що українцям робити з валютою

В Україні продовжує спостерігатися поступова девальвація гривні, через що багато громадян замислюються: чи варто зараз купувати або продавати валюту?

Економіст та член дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН рекомендує розглянути можливість заробітку на гривні. На його думку, вигідним варіантом є інвестування у тримісячні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Якщо ж сума на руках невелика – до 10 тисяч гривень, експерт радить звернути увагу на короткострокові депозитні програми.

У свою чергу, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин висловив іншу точку зору. Він вважає, що зараз є слушний момент для купівлі долара, оскільки в довгостроковій перспективі можна отримати вигоду завдяки зростанню курсу валюти.

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"Зберігати готівкову валюту вдома – це надійний спосіб тривалого заощадження, який завжди доступний. Тим, хто прагне швидшого прибутку, варто звернути увагу на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або гривневі депозити в банках", – радить експерт.

Економіст Андрій Забловський, зі свого боку, акцентує увагу на важливості диверсифікації інвестицій.

"Оптимально зараз розподілити заощадження так: близько 40% вкласти у короткострокові гривневі депозити чи ОВДП, а решту – у валюту, наприклад, долари чи євро. Також в Україні стають доступними інвестиції в альтернативні проєкти, які можуть забезпечити вищий прибуток, ніж традиційні методи. Це можуть бути криптовалюти, фонди інвестування в нерухомість та інші фінансові інструменти, але для них потрібен певний рівень фінансової грамотності", – зазначив Забловський.

Водночас жоден із фахівців не рекомендує наразі продавати валюту.

Прогноз курсу долара в Україні до кінця березня

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що протягом першого кварталу 2025 року ситуація з курсом долара та євро залишатиметься стабільною і контрольованою.

Експерт зазначає, що в перші місяці року не варто очікувати серйозних потрясінь, навіть якщо наприкінці березня курс долара коливатиметься в межах 42-42,8 гривні за одиницю. Такий показник, на його думку, не є критичним для економіки.

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