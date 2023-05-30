Корисний та оригінальний: як приготувати салат з помідорами, полуницею та грушею за 5 хвилин

Як зробити салат з помідорами полуницею та грушею за 5 хвилин

Наближається літо, і час насолоджуватися смачними та легкими рецептами. Пропонуємо вашій увазі надзвичайно простий рецепт швидкого салату, який готується всього за 5 хвилин.

На ринках вже можна зустріти свіжу зелень, а також ароматну полуницю. Ми пропонуємо створити неймовірно смачний салат на вечерю, який сподобається всім. Ви точно не будете маритися, що приготувати для легкого вечірнього прийому їжі.

Читайте також: Простий рецепт мексиканського салату з червоної квасолі

Інгредієнти:

Зелень (можна використати листя салату або руколи) – 100 грамів;

Помідор – 1 шт;

Ягоди полуниці – 3 шт. (можна замінити малиною);

Оливкова олія – до смаку;

Сіль;

Груша – 1 шт.

Спочатку добре промийте зелень, витріть її і наріжте на невеликі шматочки безпосередньо у салатнику. Помийте грушу, очистіть її від шкірки і наріжте красивими шматочками. Помідори також наріжте кубиками.

На зелень у привабливу тарілку розкладіть шматочки груші. Додайте помідори, посоліть за смаком та полийте оливковою олією. Потім додайте ягоди полуниці або малини. За бажанням, можна додати до салату сир з цвіллю або Фету. Ваш розкішний та надзвичайно легкий вечірній салат готовий.

Смачного!

Радимо також спробувати українські цибульники.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!