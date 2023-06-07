Корисний та освіжаючий: Як приготувати незвичайний компот з квітів акації

Якщо ви насолоджуєтесь ароматом акації, ви можете зберегти його аж до зими! Компот можна приготувати зі суцвіть акації та законсервувати. Цей напій має цілющі властивості і дуже смачний. Ознайомтесь з рецептом приготування компоту з акації.

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Суцвіття акації мають протизапальні, спазмолітичні та жарознижувальні властивості. Компот з акації корисний для тих, хто стикається з проблемами шлунково-кишкового тракту, запаленням в організмі, остеохондрозом та артритами. Однак перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Приготувати корисний компот з акації дуже просто. Вам знадобиться небагато інгредієнтів і трохи часу. Ознайомтесь з рецептом та готуйте смачні зимові компоти. Наведені пропорції розраховані на 3-літрову банку.

Інгредієнти:

5 штук суцвіть акації;

Чверть апельсина;

3 літри води;

150 грамів цукру;

1 чайна ложка лимонної кислоти;

М'ята.

Простерилізуйте банки та кришки окропом. Промийте м'яту та гілочки акації. Розкладіть у банки по п'ять суцвіть акації, наріжте апельсин на кружечки, додайте м'яту, цукор та лимонну кислоту. Залийте банки окропом до верху. Закрийте кришками. Переверніть їх і обгорніть пледом. Через кілька годин банки можна перенести в прохолодне місце.

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