Поліція буде дивитися в небо кожні 15 хвилин: у Ростові ввели план 'Повітряна тривога'

У Ростові-на-Дону на росії поліцейським наказали стежити за повітряним простором. В області оголошено план "Повітряна тривога".

російські ЗМІ пишуть, що у Ростові-на-Дону запровадили план "Повітряна тривога" після "теракту України" у Таганрозі (Ростовської області).

Читайте також: На відео потрапив момент "прильоту" ракети по Таганрогу

"У Ростові-на-Дону запроваджено план "Повітряна тривога". Поліцейським наказано кожні 15 хвилин оглядати повітряний простір" – передають автори Тelegram-каналу Baza.

Усі результати спостережень поліції слід описувати у журналі.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!