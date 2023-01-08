Повний місяць у Раку спонукатиме ці знаки зодіаку до негайних змін

Повний Місяць Вовка, в 16° 21' Рака здійнявся 7 січня. Аспекти Сонця в Козерогові та ретроградного Меркурія в Козерогові з Ураном у Тельці – це ті, які "забарвлять" цей конкретний Повний Місяць, штовхаючи багатьох до змін.

Астрологи прогнозують деяким знакам зодіаку поворот в кар’єрі, домі чи стосунках, розрив з минулим та звільнення від консервативних переконань або кліше. Це чудова нагода покінчити з будь-чим, щоб пізніше вони могли почати все заново.

Рак

З повним місяцем у вашому знаку, ви стикаєтеся віч-на-віч зі своїми бажаннями, і ваше покликання продовжити зміни, які ви вважаєте необхідними для свого щастя. У багатьох випадках ви будете поводитися примхливо, втрачатимете терпіння або відчуватимете, що поступилися контролем іншим, і вони роблять з вами все, що їм заманеться.

Навіть ваша зовнішність зміниться, тому що ви не будете задоволені своїм відображенням у дзеркалі, однак ви також зіткнетеся з низкою реакцій з іншого боку. Деякі з цих реакцій зачіплять вас емоційно, в результаті чого з вашого боку виникне дистанціювання або навіть холодність.

Козеріг

Повний місяць на вашій осі приносить важливі події щодо ваших стосунків, де припинення поганих текстових повідомлень раз і назавжди стає вулицею з одностороннім рухом, і вам доведеться або піти на поступки, щоб зберегти їх, якщо ви цього хочете, або вам доведеться взяти капелюх і піти, шукати кращого.

Жодне рішення не буде легким, тому, попри свій емоційний заряд, не варто робити нерозумних кроків. Але якщо ви бачите, що далі не йде, то тримати людей поруч з собою виявиться великою помилкою, розуміючи в глибині душі, що ситуація не покращиться, швидше за все, стане гірше. Якщо ви самотні, ви можете зробити великий поворот і змінити свої критерії або переглянути свій вибір, щодо якого ви коливалися досі.

Овен

Повний місяць у вашому 4-му будинку запрошує вас зіткнутися переважно з сімейними проблемами, які почнуть зростати, якщо ви не вживете необхідних заходів. Можливо, вам доведеться скинути або встановити жорсткі межі, прояснити свою позицію та попросити кожного взяти на себе свою частку відповідальності.

Спадщина або майно будуть оскаржуватися, і ви повинні бути готові до різних напружень, а з іншого боку, дуже ймовірні вимушені зміни в будинку, пов'язані покупки і навіть незапланований переїзд. Ваша витривалість і терпіння будуть випробувані в наступний період часу в професійній сфері, що вплине і на фінансове, але тільки завдяки швидким рефлексам і кількома альтернативами ви зможете впоратися з труднощами.

Терези

Повний місяць у вашому 10-му будинку обов’язково зверне ваш інтерес до вашої професії, де будуть різні події, зміни, а також проблеми з минулого, для яких ви покликані проявити ініціативу, щоб їх прояснити, а також вирішити, чого ви хочете, а чого не хочете, щоб ви поставили нові цілі. Цілком можливо, що ви підете іншим шляхом, відчуєте потребу стати самостійними і зайнятися чимось своїм, або займете відповідальну посаду, яка вимагає від вас багато часу і сил.

Зрозуміло, що будуть конкуренція та суперництво, у деяких випадках ви можете відчути, що вас кривдять, а також напруга з вищими та впливовими особами, які доведуть вас до межі ваших вимог своїми вимогами. Але, там вам доведеться довести свої здібності і витримку, щоб в майбутньому виправдається.

Стрілець

З повним місяцем у вашому 5-му сонячному домі ваше любовне життя стоїть на першому місці у вашому списку пріоритетів, або обов’язково, через події, які виникнуть і вимагатимуть від вас максимального інтересу, або тому, що ви відчуєте потребу знайти людину, щоб покохати та бути коханим. У ваше життя увійдуть нові люди, які підштовхуватимуть вас творити або претендувати на більше, тому що ви відчуєте, що заслуговуєте більшого.

Однак не виключено, що любовні стосунки закінчаться, залишивши вас трохи розчарованим. Якщо у вас є діти, вся ваша увага буде зосереджена на них, а в деяких випадках ви їх трохи втратите своїми примхами. Якщо у вас немає дітей, ви можете почати думати про те, щоб їх завести.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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