Допомогли зробити 'крок доброї волі': українські військові показали ліквідацію окупантів на Донбасі (відео)

Українські військові знищили групу російських окупантів на Донбасі. Ліквідація ворога відбулася на Авдіївському напрямку.

Знищенням російських військових займалися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відео опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"На Авдіївському напрямку Донеччини штурмова група рашистів вчергове "совєршила шаг доброй волі", – йдеться у дописі.

Зазначається, що знищення росіян виконали за допомогою станкового протитанкового гранатомету 9-ї моделі роти вогневої підтримки миколаївських морпіхів.

На відео можна побачити групу окупантів, які скупчилися в одному місці. Українські військові завдають точного удару. Точна кількість втрат росіян не повідомляється.

Точний час та місце знищення окупантів не вказується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські бійці показали знищення прихованого ворожого бліндажу влучним ударом.

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