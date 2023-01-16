Допомогли зробити "крок доброї волі": українські військові показали ліквідацію окупантів на Донбасі (відео)
Українські військові знищили групу російських окупантів на Донбасі. Ліквідація ворога відбулася на Авдіївському напрямку.
Знищенням російських військових займалися бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відео опублікували на сторінці бригади у Facebook.
"На Авдіївському напрямку Донеччини штурмова група рашистів вчергове "совєршила шаг доброй волі", – йдеться у дописі.
Зазначається, що знищення росіян виконали за допомогою станкового протитанкового гранатомету 9-ї моделі роти вогневої підтримки миколаївських морпіхів.
На відео можна побачити групу окупантів, які скупчилися в одному місці. Українські військові завдають точного удару. Точна кількість втрат росіян не повідомляється.
Точний час та місце знищення окупантів не вказується з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше українські бійці показали знищення прихованого ворожого бліндажу влучним ударом.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!