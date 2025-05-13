Допомога при народженні дитини: хто може отримати 40 000 грн

Кожна родина має гарантоване право на отримання фінансової допомоги при народженні малюка. Розмір цієї виплати фіксований і не змінюється залежно від черговості народження дитини – чи це первісток, чи третя дитина в сім’ї.

Один із батьків новонародженого має можливість отримати допомогу при його народженні. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на портал "Дія".

Отримати грошову допомогу може також опікун, який постійно мешкає з новонародженою дитиною та перебуває у відпустці для догляду за нею до трирічного віку.

Сума виплати становить 41 280 гривень: спочатку виплачується одноразово 10 320 гривень, а решта коштів – по 860 гривень щомісяця протягом наступних 36 місяців.

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Як подати заявку на отримання допомоги

Через інтернет:

скористайтеся комплексною послугою "єМалятко";

увійдіть до електронного кабінету на сайті Міністерства соціальної політики.

Особисто:

заповніть заяву для отримання послуги "єМалятко";

зверніться до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або управління соцзахисту за місцем проживання.

Які документи потрібні:

паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Подати заявку на послугу "єМалятко" необхідно протягом 30 днів від дати народження дитини.

Раніше ми розповідали, як українці можуть отримати допомогу у 7,6 тис. доларів.

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